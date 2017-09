Mujer rescatada de los escombros relata cómo fue estar ahí por más de 30 horas

Lucía Zamora fue una de las mujeres que los brigadistas, la marina y los Topos lograron sacar con vida de los escombros del edifico de Álvaro Obregón 286. Ella, junto a otros dos supervivientes narraron los momentos de angustia a los que se enfrentaron.

Desde la cama del hospital de la Cruz Roja, narró el momento exacto en el que el sismo del pasado 19 de septiembre hizo desplomar su techo y dejarla bajo los escombros. Detalló que quedó atrapada junto a otras dos personas lo cual los mantenía alerta, platicando y rezando, esto según ella, los unió pues estaban ilesos mientras esperaban ser rescatados.

Agradeció a los rescatistas por su trabajo y dijo que "es lo más increíble que había visto en su vida pues cree que deben tener una satisfacción increíble. Como todos te aplaudían y te daban ánimo es el mejor momento que he vivido desde que salí".

Por su parte, Isaac Ayala otro de los rescatados de este edificio comentó que mientras estaba atrapado "se escuchaba como comenzaban a romper piedra pero nunca me imaginé la magnitud del desastre".

"Estábamos en un lugar muy difícil y el Topo entró con mucho humor, nos hacia reír para no desesperarnos" ahondó Isaac y agradeció a los Topos, a la Cruz Roja, a la Marina y todos los que estuvieron ahí.

Paulina Sánchez tuvo una experiencia diferente, al suceder el temblor el suelo se desgajó y cayó en el piso de abajo donde se encontraban Isaac y Lucía.

"Escuchar a Isaac y a Lucia, saber que no estaba sola, sino me hubiera vencido el pánico. Me decían trata de tranquilizarte porque al principio comencé a gritar ¡Ayúdenme! relató.