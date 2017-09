Mujer que perdió 350 libras se rehusó a que las burlas arruinaran sus vacaciones Jacqueline logró perder peso gracias al ejercicio y la sana alimentación

Bajar de peso no es nada sencillo, todas las personas que lo hemos intentado alguna vez lo sabemos muy bien. Y justo por eso es que lograrlo causa una enorme satisfacción. Lamentablemente no todo el mundo lo ve de esa manera.

Jacqueline Adan, una bloguera que logró perder 350 libras gracias al ejercicio y alimentación sana, relató por medio de un posteo en Instagram cómo logró evitar que las burlas, por animarse a usar un traje de baño pese al aspecto de su piel, le arruinaran sus vacaciones.

“Cuando estábamos de vacaciones en México hace algunas semanas, era la primera vez que usaba un traje de baño en mucho tiempo, y aún más tiempo de que usaba un traje de baño sin una cubierta encima”, escribió Adan para iniciar su relato.

Ella estaba muy nerviosa de quitarse la prenda que la cubría. “Todavía me sentía como la chica de 500 libras… entonces sucedió. Una pareja que estaba sentada en la piscina se empezó a reír y apuntar hacia mí y a burlarse de mí tan pronto me quité la prenda que me cubría”, indicó Jacqueline.

Es claro que las burlas de la pareja eran completamente inapropiadas. Afortunadamente, Jacqueline no dejó que su autoestima se afectara.

¿Qué hice? Tomé una respiración profunda, sonreí y entré a la piscina. Ese fue un gran momento para mí. Yo había cambiado. Ya no era la misma chica. Sí todavía tengo un montón de piel floja, todavía me siento insegura a veces, y sí aún puedo dar risa. Para ser honesta, sí me molestó. Pero no voy a dejar que gente así me afecte más”, aseguró Adan.

Jacqueline es una mujer que perdió una gran cantidad de peso por su bienestar, y es admirable que no esté dispuesta a que nadie la haga sentir mal por ello.

No voy a dejar que lo que la gente piense de mí me impida vivir mi vida. Ellos no me conocen. No saben cómo he trabajado para perder 350 libras. No saben cómo me estoy recuperando de cirugías mayores. No tienen derecho a sentarse, señalar y reírse de mí. Por eso sonreí”, continuó.

Sin duda Jacqueline tuvo uno de los mejores momentos de su vida. Y es por ello que para finalizar su posteo decidió animarse a transmitirle un valioso y empoderador mensaje a sus seguidores.

No importa lo que otros digan o si tratan de dudar de ti o de derribarte. Lo que importa es cómo reaccionas. Cómo te sientes contigo mismo. Amarte a ti mismo tal como eres es dificil. A otros tal vez no les guste. Eso está bien. Espero que te ames. Que ames tu cuerpo. ¡Espero que sigas siendo tú y sigas sonriendo”, concluyó Jacqueline.

Y sí, como ella, todas las personas debemos amarnos y a nuestro cuerpo… ¡Oh! Y jamás permitir que nadie nos haga sentir menos. ¡Muy bien Jacqueline!