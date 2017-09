Así quedó la localidad que 'Despacito' de Luis Fonsi hizo famosa

Gracias a 'Despacito', canción que hizo famoso a Luis Fonsi a nivel internacional, Puerto Rico se convirtió en uno de los lugares de mayor atractivo turístico durante los últimos meses. Lamentablemente, el paso del huracán 'María' dejó afectaciones muy graves en todo su territorio.

Luis Fonsi, co-autor de la canción, compartió en su cuenta de Instagram una emblemática fotografía. En ella se puede ver el antes y el después de un espacio del sector conocido como La Perla, en el viejo San Juan, zona que fue la principal locación del video 'Despacito' y que se volvió mundialmente famosa.

El intérprete de canciones como 'Imagíname sin ti' o 'Aquí estoy yo' acompañó la triste imagen con el siguiente mensaje:

Esto me rompe el corazón en tres pedazos. Nos vemos pronto Puerto Rico, we got your back. Nos vamos a levantar”.