El tiempo juega en contra de los brigadistas para encontrar personas con vida

En momentos tan difíciles como estos, los habitantes de esta tierra han expuesto su verdadera piel a la luz. Nos sacudimos las diferencias y superficialidades; dejando que nuestro instinto humano nos uniera para ayudarnos. Este evento nos ha demostrado lo que podemos hacer unidos, de lo que somos capaces teniendo un objetivo en común. Honremos las vidas perdidas bajo los escombros y conservemos esta unidad para todo lo que viene. Para salvar a México. foto por @pablo_ci #terremoto #terremotomexico

A post shared by Fernando Guisa (@fer_guisa) on Sep 21, 2017 at 8:03pm PDT