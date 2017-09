Diseñadora de Monterrey crea una solución para la gente que perdió su hogar en el sismo

Terremoto en la Ciudad de México, 19 de septiembre 2017. Fábrica de textiles que se cayó en la colonia Obrera, en la calle Chimalpococa. -🇲🇽- – – – – #terremoto #terremotomexico #sismocdmx #sismo #earthquakemexico #cdmx2017 #mexico #sismocdmx19sept17 #earthquakemexico #chimalpopoca #chimalpopocaterremoto2017

A post shared by Carlos J. Martínez-López (@carlosj.martinezlope) on Sep 21, 2017 at 3:21pm PDT