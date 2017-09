Así es como puedes ayudar a los más pequeños superar el trauma tras una catástrofe

#Repost @alli18_22 (@get_repost) ・・・ ⚠️MOMENTOS DESPUES DEL TERREMOTO DE MEXICO, 19 DE SEPTIEMBRE 2017, 7.1° DE INTENSIDAD / AFTER THE MEXICO EARTHQUAKE, SEPT.19 2017, 7.1° . . . 👉COMENTA Y COMPARTE

A post shared by J&F |Home & Lifestyle|® (@jf.home.and.lifestyle) on Sep 22, 2017 at 10:51am PDT