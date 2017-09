El amor de esta pareja deja claro que la atracción no sabe de tallas

Stephanie y Aylin son una pareja que fue invitada por Bria Terry, de Wolf & Rose Photography, a hacer una sesión de fotos boudoir en pareja, cuyo objetivo e mostrar un momento íntimo o una situación muy sugerente.

Luego de que el estudio publicó las fotografías de la pareja los comentarios no se hicieron esperar. Ella tiene sobrepeso y él es delgado, razón por la que las imágenes cobran otro significado pues rompen con los moldes, con las expectativas y con los estereotipos.

Los comentarios en redes sociales apreciando la belleza de la situación surgieron de inmediato:

"Esto hace que mi corazón sea tan feliz y me da esperanza ver cómo una mujer de una talla grande es feliz con un hombres no se preocupan por su talla”.

Stephane dijo al HuffPost que a lo largo de los años se preguntaba por qué no lucía como las chicas de la tele, por qué su estómago no era como se suponía ‘debía ser’.

La pareja se dijo feliz con los resultados de esta sesión y así lo expresaron:

"La sesión de fotos le dio una gran oportunidad de expresarse realmente, y ella ama el resultado. Honestamente nunca me he sentido tan atractiva… Mientras que él señaló: Me quedé impactado. Me veo tan enamorado y confiado. Cada persona debe ser capaz de verse a sí misma en esa luz. Es realmente revelador ".