Un terremoto de 6.2 grados sacude la costa de Japón

Stay woke #California 🚩 #WeatherWarfare #operationwakehumanity #OpWakethe3 #haarp #cern #manmadeTERROR #genocide @Regrann from @seekthetruthjapan – #Repost @seekthetruthjapan ・・・ *Research #HAARP #人工地震 #地震 #Earthquake #tsunami #prayforjapan #miyagi #sendai #宮城沖地震 #福島地震 #fukushima #jishin – #regrann

A post shared by Kelly aka anotherbadSLAVE 😜👊 (@collectively_unstable) on Sep 20, 2017 at 10:34am PDT