Este es el poderoso mensaje body positive de Pink sobre el cuerpo post-parto

Pink ha sido en varias ocasiones un gran ejemplo para millones de mujeres. El mes pasado, el mensaje que le dedicó a su hija durante los MTV VMAs se volvió viral por una razón: con él, ella busca que todas las mujeres nos demos cuenta de lo hermosas que somos (con todo y nuestros 'defectos').

Así mismo, de una forma completamente sincera, Pink compartió un mensaje body positive hace algunos meses. En esa ocasión, tomándose a ella misma y a su cuerpo post-parto como referencia.

¿Puedes creer que peso 72 kilos y mido 1.60m? Con los 'estándares regulares' eso me haría obesa. No estoy en mi peso ideal ni siquiera cerca después de mi segundo bebé, pero maldita sea, no me siento obesa. Sólo me siento como yo misma. ¡Aléjense de esa escala chicas!”.