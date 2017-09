Este profesor sorprendió a su alumna al ofrecerse a cuidar a su hijo Todo para que ella pudiera asistir a su clase

Para las mujeres que tienen hijos y siguen estudiando, en ocasiones puede ser complicado asistir a sus clases y compromisos escolares. Pero, en los momentos más complicados, la vida puede brindar gratas sorpresas.

Ashton Robinson es una estudiante de la Texas A&M University, hace unos días ella tenía planeado faltar a su clase, debido a que no pudo encontrar una niñera para su hijo. Sin embargo cuando le escribió a su profesor para avisarle que no asistiría, él le contestó de la manera más sorpresiva.

Hoy le envié un correo electrónico a mi profesor antes de clase diciéndole que algo surgió y yo no tenía una niñera para Emmett y él me llamó y me dijo que ¡por favor tráelo! ¡Ser una madre soltera es tan difícil, pero es gente como el Dr. Henry Musoma la que hace la vida un poco más fácil! ¡Por eso estoy tan orgullosa de ser una Aggie! Definitivamente algo que nunca olvidaré y no puedo esperar a decírselo algún día a Emmett que es por gente como esta que mami pudo graduarse de la mejor Universidad del mundo”.

Una clase diferente

El Dr. Henry Musoma no sólo aceptó que Robinson asistiera a clase con su hijo, sino que además se ofreció a cuidarlo mientras brindaba su cátedra para que ella pudiera tomar anotaciones.

Posted by Ashton Robinson on Thursday, September 7, 2017

Sin duda después de esta acción el profesor Musoma será un héroe para Robinson por el resto de su vida.