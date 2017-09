Esta mujer dio a luz en un arroyo y 69 millones de personas ya vieron el video

Dar a luz en el agua es una práctica que se ha vuelto bastante común. Muchas mujeres suelen hacerlo en los hospitales o sus casas; sin embargo, Simone Thurber, una terapeuta que reside en Melbourne, Austraia, decidió salirse de lo normal y hacerlo ¡en un arroyo!

Fue en 2012, cuando Thurber estaba lista para traer al mundo a su cuarto hijo, que decidió que quería que esta experiencia de parto fuera diferente. Su plan para este nacimiento: dar a luz en la naturaleza, sin ayuda (inspirada por un documental en el que vio que mujeres rusas tenían partos en el Mar Negro).

Acabo de ver este material y fue como su todo mi cuerpo respondiera… Esa sensación de conexión con la vida es probablemente lo que más me golpeó. Olvidamos que somos criaturas primitivas y no podemos sobrevivir sin las plantas, el oxígeno y los árboles, y el sol… algo habló y yo sólo quería que la primera experiencia de mi hijo al nacer fuera ver la naturaleza”, afirmó Thurber a SELF.