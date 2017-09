Después de ver estas imágenes sabrás si padeces tripofobia

Bridgette Trevino es una joven de 24 años que ha logrado volverse viral gracias a las imágenes que compartió en redes sociales no aptas para tripofóbicos.

De acuerdo con la "American Psychiatric Association”, la tripofobia es el miedo a los agujeros, es un término muy común que se asocia al repele que sienten las persona cuando ven muchas figuras geométricas juntas.

La naturaleza esta llena de figuras que podrían irritar. Las colmenas y algunas plantas son el claro ejemplo de figuras que irritan a las personas que tienen este padecimiento.

En redes sociales los comentarios que ha recibido no han sido muy buenos, pues el maquillaje es muy real y hace parecer que en verdad la mano de la persona fue perforada.

"La gente ha ido tan lejos como reportar mi trabajo y me han enviado mensajes de preocupación para comprobar que no me había herido gravemente. Incluso he tenido amenazas para tratar de hacer que derribe el video y las fotos”.