Harvey e Irma, la pareja de ancianos que se maravillan ante las tormentas que llevan sus nombres Si creías que Harvey e Irma sólo provocan devastación, tienes que conocer la historia de estos ancianos

Harvey e Irma Schluter han estado casados ​​por 75 años. Él acaba de cumplir 104 años y ella cumplirá 93 en noviembre pero están tan enamorados como el primer día.

Ambos han sido testigos de los acontecimientos más importantes del siglo XX, desde el primer avión que voló durante la Gran Depresión, hasta la caminata del astronauta Neil Armstrong sobre la luna. Incluso, en una reciente entrevista, Irma habló del clima cerca de su casa en Spokane, Washington, el día que el presidente John F. Kennedy fue asesinado y lo describió como fresco y nublado.

Pero nunca antes habían vivido la amenaza de dos grandes huracanes con sus nombres que amenazan a Estados Unidos. "No sé cómo lo han hecho, para tener un Harvey e Irma juntos", dijo la Sra. Schluter, en entrevista con the New York Times.

Hay una explicación sencilla. Desde 1979, la Organización Meteorológica Mundial ha alternado nombres de hombres y mujeres para las tormentas tropicales nacidas sobre el Atlántico. Seis listas maestras de nombres se mantienen y se utilizan en dicha rotación, por lo que los nombres de huracanes de 2017 volverán a aparecer en 2023. Sólo los huracanes que son costosos o mortales lo suficiente para ser memorable no se repiten.

"Harvey" fue utilizado como nombre de un meteoro en 1981 y hasta hoy, otras seis tormentas han tenido ese nombre. El huracán posterior a Harvey, solía llamarse Irene pero como abarcó el Caribe y muchas ciudades de la Costa Este, el nombre fue retirado, para ser reemplazado por Irma.

Dado el impacto que han tenido los huracanes Harvey e Irma en 2017, esta será probablemente la primera y última vez que los nombres aparecen en la lista.

Pero por el contrario, los Schluter han permanecido juntos desde 1940, cuando Harvey visitó a su hermano en su dúplex en Spokane y se encontró con Irma, su amor a primera vista e inseparable compañera.