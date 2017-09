Facebook está probando los comentarios de colores y no sabemos qué pensar

Seguramente a estas alturas ya conoces bien los estados de Facebook con fondos de color o demás figuras. Hace unos meses fueron añadidos por la red social para hacer más visibles los estados de texto, ya que se perdían entre las imágenes y videos.

Y bueno, de cierto modo han sido un éxito. No recuerdo la última vez que vi un estado de texto sin color. Pero definitivamente, es una función que odias o amas. Y muchos ya no soportan tanta saturación de colores en la red social. Pero viene lo peor.

Según reportes, Facebook está probando -por ahora sólo en mobile- una nueva función que puede darte algunos dolores de cabeza. Hablamos de comentarios con fondos de colores, así como los estados.

NEW: Facebook is testing coloured comments… This is going to look a mess!

h/t @absoluut pic.twitter.com/boqKTeG0JN

— Matt Navarra ⭐️ (@MattNavarra) September 6, 2017