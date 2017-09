Esta clínica ofrece abortos gratuitos para las sobrevivientes del huracán Harvey

El paso del huracán Harvey en Texas dejó miles de damnificados. Cientos de casas y edificios quedaron destruidos o inhabilitados temporalmente, entre ellos muchos hospitales.

Por eso es que, el viernes pasado, el Whole Woman's Health, un grupo de clínicas que brinda servicios médicos a las mujeres, anunció que ofrecerá durante todo el mes de septiembre abortos gratuitos, incluyendo los gastos de viaje y alojamiento, a las mujeres afectadas por el huracán Harvey.

We're offering NO-COST abortions to those affected by #HurricaneHarvey Call us: 877.835.1090 to see how we can help https://t.co/dKzTTCPAyd

— Whole Woman's Health (@WholeWomans) September 1, 2017