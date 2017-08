Daniela te lo cuenta todo: ¿Te di las gracias? Lee la columna semanal de Daniela Droz.

En los pasados días pensaba en lo agradecida que me sentía con Dios y con la vida por tanta gente buena de corazón que me rodea. Dicen por ahí que cada día se puede confiar menos en la gente pero soy de las que cree enormemente que según siembras así cosecharás.

No tengo duda de eso, aunque digan que cada vez la gente es más mala aunque digan que económicamente las cosas no están bien… si obras bien, deseas cosas buenas y positivas para los demás y das GRACIAS en todo momento es IMPOSIBLE que te falte algo, siempre llegarán oportunidades a tu vida porque así hemos obrado. Es tan bonito vivir en agradecimiento, dar las gracias me parece una de las acciones más importantes en esta vida.

Los demás no tienen la obligación de ser amables o tener atenciones con nosotros. El que lo hace es porque le nace. ¿Entonces, por qué no dar las gracias? Te abren una puerta… da las gracias, te ayudan a cargar algo… da las gracias, te facilitaron un proceso… da las gracias, te invitaron a un café… da las gracias, tienes salud , trabajo y VIDA …da las gracias. Todas las anteriores son una bendición.

Además, recibir ese agradecimiento se siente más bonito aún, o dime que cuando alguien te ha demostrado su agradecimiento no te has sentido valorad@ y con ganas de hacer lo mismo más veces. ¿Verdad que si? Me crié en un hogar donde había poco dinero pero sobraban los buenos modales y la educación, siempre vi a mis padres pedir todo con un “por favor” y siempre dar las GRACIAS, por eso una día comprendí que dar las GRACIAS en todo tiempo sin importar las circunstancias atraía todo lo bueno y todo lo nuevo. Se ha perdido el valor a las cosas pequeñas y simples pero que son las verdaderamente importantes.

No pretendas recibir lo que no das, agradece , valora, haz sentir bien a los que te rodean, escucha si quieres ser escuchado, ponte en los zapatos de los demás de vez en cuando, sé compasivo y verás como todo tu entorno va cambiando. Gracias por leerme. #quevengatodolobuenoytodolonuevo.

La autora es propietaria de la Academia Drama@DanielaDroz, un centro de talleres de actuación dedicado a desarrollar habilidades y destrezas en el campo de las bellas artes. Información en Facebook: @dramadanieladroz; Web: www.danieladroz.com; Instagram: drama@danieladroz y dramadanieladroz, y Twitter: @DanielaDroz.