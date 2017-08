Jennifer Lopez nos demuestra que debes estar orgullosa de tu cuerpo a cualquier edad

Jennifer Lopez es una de esas celebridades que no importa cuánto veamos, siempre nos sorprenderá con sus hazañas. Sin duda, la llamada ‘Diva del Bronx’ nos tiene acostumbrados a verla en la cima del mundo con sus presentaciones, atuendos de brillantes y cuerpo de infarto.

Recientemente compartió una foto en su cuenta de Instagram donde aparece de espaldas, vestida con un bodysuit de lentejuelas que enmarca a la perfección su trasero.

A post shared by Jennifer Lopez (@jlo) on Aug 21, 2017 at 9:00am PDT

Lejos de verse como una imagen provocativa o promiscua, el cuerpo de Jennifer es la prueba de que una puede verse tan sensual como quiera, después de los 40; que siempre puedes lucir con orgullo tus curvas y que sobre todas las cosas, debes sentirte bien contigo misma. ¿Cuántas veces no se ha mostrado sin maquillaje en sus redes sociales? Muchas, y en todas se ve espectacular al natural.

Lo fabuloso de Jennifer, es la seguridad y la fuerza que transmite. Más allá de ser una celebridad, es una mujer talentosa que no teme a mostrarse tal y como es. Importa poco si “se inyectó algo” o si le levantaron aquí y allá.

J.Lo es una mujer muy dedicada a su cuerpo y mientras que algunos pensarán que todo es obra de las cirugías e intervenciones estéticas, la Diva del Bronx es la prueba de que sin esfuerzo, no hay bisturí que ayude.

“Rara vez me salto un entrenamiento. A veces trabajo tanto que estoy tan cansada que pienso que no puedo hacer nada más”, confesó la Diva del Bronx para Us Weekly. “Pero luego me digo a mí misma: ‘Sólo hazlo, solo es una hora"”.