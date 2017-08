Este hombre se tatuó el cráneo para apoyar a su hija quien padece una rara enfermedad

FOTOS:Birmingham Children’s Hospital

Gareth Hickenbottom-Marriott se volvió viral luego de compartir imágenes del tatuaje que le dedicó a su hija Briar, quien padece una rara enfermedad llamada síndrome de Goldenhar.

Gareth se tatuó un catéter cerebral como el que le pusieron a su pequeña para que ella pudiera verlo. El objetivo de este hombre fue que su hija conociera lo que le implantaron. Cuando cuestionaron a la pequeña, ella se limitó a decir que su papá la había hecho feliz y que ahora se sentía menos sola.

El personal del hospital que atiende a la pequeña calificó a esta acción como un ‘maravilloso gesto de cariño’, por parte del padre.

El síndrome de Goldenhar es una rara enfermedad que se caracteriza por malformaciones en la cara, asimetría facial que ha dado como resultado complicaciones como hidrocefalia, es decir, una acumulación excesiva de líquido en el cerebro.

Según lo declarado por el Birmingham Children’s Hospital, institución que atiende a la pequeña, tuvieron que implantarle un catéter que ayuda a drenar el líquido.

“Briar no sabía qué hacer con el tatuaje cuando se lo mostré por primera vez, porque obviamente el suyo está escondido dentro de su cabeza. He visto a mucha gente haciendo tatuajes en tributo a la condición de sus hijos, pero no sé de nadie que haya hecho esto”.