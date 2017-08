Esta modelo Playboy aprendió que subir de peso no es tan malo como todos lo pintan

La modelo australiana de 23 años, Sarah Harris es conocida por mostrar su sensualidad en sesiones Playboy. Pero más allá de los conocidos desnudos de dicha edición, Harris se dedica a compartir fotografías en su cuenta de Instagram de sesiones especiales, sus entrenamientos y momentos comunes y corrientes de una chica sana que la hacen ser admirada no sólo por hombres sino por mujeres en todo el mundo.

Recientemente la modelo se sinceró frente a sus seguidores sobre sus inseguridades y el problema que ha sido para ella aceptar su cuerpo y llevar una vida saludable.

Harris podrá verse perfecta pero nadie le creería si dijera que para verse así subió de peso.

Pero es cierto, el secreto detrás de su escultural cuerpo estuvo en ganar kilos…de forma saludable.

“Realmente pensé que era una gorda. Me miraba en el espejo y odiaba lo que veía. Si comía media barra de chocolate, corría al baño y me obligaba a vomitar. Todo esto vino de mis propias inseguridades y parejas que me llamaban grasosa y que agarraban mis “rollitos del amor”. Me comparaban con las chicas que estaban delgadas. Durante 4 años o más, empecé a odiarme más y más y creía lo que estaban diciendo era verdad”