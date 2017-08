La foto de esta familia se está volviendo viral y la razón te conmoverá

Foto: Megan Baker Miles/Twitter

Los tatuajes relacionados con los ángeles se han popularizado en los últimos meses. Es más frecuente ver alas en la piel de las personas, pero para esta familia tomó otro significado.

Steve y Gloria perdieron a su hijo en julio de 2015 por una atrofia muscular en la espina dorsal, enfermedad causó su muerte debido a que presentaba problemas para respirar y succionar.

Según contó la pareja a Yahoo Beauty, los doctores les dieron una noticia que les cambió la vida y la cual nunca olvidarán:

Ante ese doloroso capítulo ambos decidieron tatuarse las alas de un ángel, en honor al pequeño Isaac, mismo que ahora utilizaron para rendirle un homenaje junto a su hermana Claire.

Tanto ha sido el revuelo de esta foto que ya cuenta con más de 19 mil retuits y 65 mil ‘Me gusta’. Además de mensajes de apoyo en el que las personas los felicitan por la fortaleza que han demostrado.

La foto fue compartida por la hermanada de Gloria y ninguna de las dos pensó que podría volverse viral un mensaje de amor hacia su pequeño hijo muerto y un recordatorio del amor que los une a la recién nacida.

My sister & her husband got tattoos of angel wings after their son died 2 yrs ago. They had a baby girl in June. This moves me to tears. pic.twitter.com/2sVwxkfuBG

— Grass (@Grace_Arend_13) August 9, 2017