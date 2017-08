Daniela te lo cuenta todo: ¡¡¡Y LLEGÓ EL DÍA!!! Lee la columna semanal de Daniela Droz.

Yeess, el día llegó. Después de tantos años de quererlo, pensarlo, considerarlo y posponerlo se LOGRÓ. Por muchos años me preguntaban si regresaría a la música y al principio con tristeza les explicaba la situación que en ese momento era bastante desagradable (estamos hablando de casi 20 años atrás) y luego con los años era que tenía tantas otras oportunidades de trabajo (porque Dios es perfecto y, cuando confiamos y creemos, siempre abre puertas) que no tenía el tiempo necesario para organizarme y montar un proyecto musical con gente responsable y talentosa. Entonces, el día que caí en cuenta de que cumplía 40 y que mi pasión musical seguía viva me hice la siguiente pregunta: “¿Y PA CUÁNDO LO VOY A DEJAR?”. Quería hacer algo memorable y que lo disfrutara al máximo, pero incluirlos a ustedes que por tantos años han estado pendientes de cada uno de mis proyectos y me llenan de alegría y mensajes que me “pompean”.

Cuando comencé a utilizar ese hashtag, lo hice con la intención de que ustedes también se hicieran la misma pregunta. ¿Cuántos años llevas posponiendo esa idea, ese sueño, eso que te hace FELIZ? ¿Qué te limita? Siempre habrá situaciones que tengamos que resolver. El camino hacia lo que soñamos y anhelamos, por lo general, no suele ser fácil. Hay que fajarse, trabajar duro, hacer ciertos sacrificios, en fin, TODO cuesta. Así que, si esperamos al “supuesto” momento perfecto, nunca lo haremos. El momento perfecto es cuando todo fluya, cuando tu esfuerzo esté rindiendo fruto, gracias a tu dedicación y disciplina y, sobre todo, cuando tu corazón te diga. Las cosas se hacen en orden y, en mi caso, siento que mi vida está alineada para concretar este proyecto. Me llena y me hace feliz “entretener” y que la gente disfrute, baile y se ría. Estoy rodeada de gente buena y con ganas de echar pa’lante y eso hace especial este momento en mi vida, porque no he forzado absolutamente nada.

¿Qué va a pasar luego? Pues no sé. Solo Dios dirá. Por ahora a cantar y a bailar en donde me inviten, y a ti te espero esta noche a las 7:00 p. m. en Uforia Lounge en el Mall of S. J. para celebrar mis 40 y celebrar la vida. Hay que vivir un día a la vez, pero no se puede dejar de soñar y mucho menos ver eso que soñamos un día hecho realidad. ¿Y tú? ¿Cuándo vas a decir: “Llegó el día”? Voy a ti. ¡¡El momento es AHORA!!