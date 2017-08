Con esta actualización de Snapchat verás la ubicación de tus contactos Con esta actualización de Snapchat podrás ver en tempo real donde están tus contactos y qué están haciendo.

Por Gabriela Vaca Jaramillo

La revolución de las redes sociales apuntaron a que cada usuario cree historias propias de sus actividades. Sin duda alguna, Snapchat es la madre en este ámbito y tras haber sido descuidado porque Facebook, Instagram y WhatsApp ofrecían la misma opción esta vez quiere reinvindicar quién manda en el reto de compartir historias.

Pues tras ver todas las copias que le han hecho lanza una nueva función, un mapa que nos permitirá averiguar dónde se encuentran nuestros amigos. Responde al nombre de ‘Snap Map’, y con él la aplicación espera mejorar su situación actual, demostrando a los usuarios que sigue innovando.

La nueva herramienta es muy fácil de utilizar, únicamente tendremos que hacer más o menos zoom para conocer dónde se encuentra un amigo o grupo de amigos en concreto. En eventos multitudinarios es muy útil esta opción para además de saber quiénes están cerca de ti, encontrarlos más fácilmente. Además uno de los puntos fuertes de la nueva función es la privacidad, podremos seguir a nuestros amigos permaneciendo ocultos, sin necesidad de que los demás sepan que te encuentras conectado.

Estos lugares se actualizan una vez que el usuario abre la aplicación en su dispositivo, por lo que creemos que todavía no es una función totalmente desarrollada. Todavía no se encuentra disponible en Google Play, pero es muy probable que no tardemos en poder disfrutar de ella.