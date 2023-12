9 películas para superar a tu ex y seguir con tu vida

Si algo es complicado en la vida es salir de la tristeza tras una separación amorosa. En ocasiones, superar a nuestro ex nos puede llevar a hacer locuras o a caer en terribles depresiones, pero no estás sola. Las películas pueden ser un gran terapueta, pues en ellas podemos identificarnos y ver la situación que vivimos con ojos diferentes.

Es por eso que hoy te compartimos una serie de películas que seguramente cuando las veas te servirán muchísimo para que de una vez por todas superes a tu ex y continues con tu vida con más esperanza y fortaleza.

An Unmarried Woman (1978)

‘Una mujer descasada’ cuenta la historia de una mujer, a quien su esposo la abandona por una chica menor. Esta película de los años 70 es más que una historia cliché, pues no sólo aborda los temas de la relación de pareja, sino también de la liberación sexual de la mujer. La protagonista tendrá que pasar por las 5 etapas de duelo de una separación de Kübler-Ross para volver de vuelta a la vida como una mujer empoderada y sexualmente liberada.

The First Wives Club (1996)

Esta película aborda la idea de que, después de cierta edad, es muy probable que tu esposo te abandone por una mujer de menor edad, pero lo más grandioso de ‘El club de las divorciadas’ (su título en español) es que también afirma la creencia de que las mujeres que se unen pueden llegar a ser mucho más fuertes que cualquier hombre y puede recuperarse de cualquier decepción amorosa.

Legally Blonde (2001)

‘Legalmente rubia’ es la película perfecta para dejes de llorar y te animes a conquistar el mundo. La idea centrar de esta cinta estelarizada por Reese Witherspoon es que la mejor vengaza ante una sepración amorosa es superarte a ti misma, cumplir tus metas y explorar nuevas oportunidades sin dejar de ser tú misma.

Celeste & Jesse Forever (2002)

En ocasiones ni las parejas con la mejor relación pueden permanecer casados. Esta es la idea central de esta historia de dos personas que son tan buenos amigos que como pareja no funcionan tan bien y el doloroso proceso de sepración y aceptación de la realidad -más allá de sus deseos, miedos y gran amistad-. Seguramente derramarás un par de lágrimas, pero al final verás que todos tenemos esperanza de sobrevivir a una sepración.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004)

¿La separación fue tan difícil y desgastante que te gustaría poder borrar tus recuerdos? Esta increíble historia protagonizada por Jim Carrey y Kate Winslet nos cuenta la historia de una pareja que tras el rompimiento deciden borrar los recuerdos para no sufrir más, pero ambos se daán cuenta que borrar el pasado no te garantiza que no volverás a cruzarte con la misma persona ni a cometer los mismos errores. ‘Eterno resplandor de una mente sin recuerdo’ es un filme imperdible para aquellos que sufren de un corazón roto.

Forgetting Sarah Marshall (2008)

‘¿Cómo sobrevivir a mi ex?’ es la película perfecta para llorar, reír y superar a tu ex. En esta cinta Jason Seagel es abandonado por su famosa novia y cae en una terrible depresión, hasta que finalmente se da cuenta que no estaban hechos el uno para el otro. Esta es un must que no puedes dejar de ver si sigues obsesionada con tu ex.

Up (2009)

No todas las separaciones son ocasionadas por la falta de amor o compatibilidad. A veces la muerte es la que se interpone en el amor de dos personas. Esta cinta animada de Pixar tiene uno de los inicios más conmovedores -y devastadores- de la historia del cine, pero con grandes lecciones de vida que te enseñan que sin importar la edad, la pédida de un ser amado o la soledad, siempre hay momentos de felicidad.

Blue Valentine (2010)

No cabe duda de que las relaciones de pareja son difíciles y esa película ejemplifica esta idea de una manera perfecta. La cinta relata la historia de amor de una relación de pareja, desde que inicia hasta que llega a su fin. Triste, desgarradora y excelente para superar una relación fallida.

Silver Linings Playbook (2012)

No hay nada peor que negarse a aceptar el fin de una relación, pero a veces ese puede ser el incio de otra historia de amor, como la de Bradley Cooper y Jennifer Lawrence en ‘El lado bueno de las cosas’ o ‘Los juegos del destino’. Así que recuerda, que siempre hay esperanza de superar un corazón roto y encontrar el amor verdadero.