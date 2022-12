Ver porno con tu pareja, ¿te atreves?

Por Viridiana Mirón

Ver películas eróticas o clasificadas como «x» puede ser una gran experiencia, sobre todo si se hace acompañado, y es que la pornografía es una buena excusa para abrir el apetito sexual e incluso puede beneficiar la relación en pareja.

La terapeuta sexual Amanda Joy-Robb dice que ver pornografía en pareja puede abrir la discusión para hablar abiertamente sobre sexo y conocer más sobre los gustos y disgustos del otro. Además, «invita a la excitación y exploración».

Eso sí, de acuerdo con Joy-Robb, «si piensas que el porno va a «arreglar» tu relación sexual, te recomiendo que lo pienses dos veces, pero si lo haces para añadirle un poco de experimentación a tu ya sana y confiable relación de pareja, es posible que vivas una experiencia positiva».

¿Cómo decirle que quieres ver porno con él?

La forma más fácil de hacerlo es hablar directa y sinceramente al respecto. No hay nada mejor que expresarle a tu pareja tus necesidades y curiosidades con respecto del sexo.

No te desanimes si tu pareja no quiere ver porno contigo, en ocasiones algunas personas no disfrutan compartir con otros algo que es tan personal para ellos porque pueden llegar a sentir vergüenza, pero recuerda que la comunicación es muy importante para resolver este tipo de situaciones.

En caso de que tu pareja se anime a ver porno contigo, es momento qué elijan que ver. Puedes hacer tu propia investigación y proponer alguna película o video que te haga sentir a gusto. También puedes pedirle su opinión a él o pueden visitar alguna página que ofrezca videos porno y buscar en su gran lista de opciones. Pueden empezar con algo tranquilo o amateur y después ir subiendo la temperatura.

Elijan un lugar cómodo para ver porno, puede ser la cama o el sofá y disfruten de la velada. Puede ser que lo disfruten al máximo o que se den cuenta que prefieren ver este tipo de videos solos. Cualquiera que sea la experiencia, seguramente les ayudará a crear vínculos y aumentar la confianza entre ustedes.

