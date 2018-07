Kidzania te invita a disfrutar de las más entretenidas vacaciones de invierno

Las vacaciones de invierno están a la vuelta de la esquina, y sabemos lo complicado que puede resultar armar planes. Por eso, en Nueva Mujer te invitamos a visitar el parque Kidzania para disfrutar un entretenido panorama junto a los más pequeños de la familia.

La ciudad a tamaño de niño, cuenta con un terreno que supera los 7 mil metros cuadrados, en donde los más chicos tienen la opción de crear, jugar y compartir mezclando educación con entretenimiento en sus más de 53 centros de actividades.

Este año, además, el parque fue testigo del lanzamiento de "Alimenta tu Imaginación" campaña lanzada anualmente por Tetra Pak con el fin de promover hábitos de alimentación saludable, la importancia de realizar deporte y el cuidado por el medio ambiente en la comunidad escolar.

Su versión 2018, cuenta con un concurso de relatos infantiles a nivel nacional, que invita a niños de 1° a 8° básico a crear una historia sobre la importancia de llevar una vida sana.

Sobre la iniciativa, la Secretaria Ejecutiva de Elige Vivir Sano, Alejandra Domper, señaló que "es fundamental desarrollar hábitos deportivos y de alimentación saludable desde pequeños".

Por su parte, Gerardo Imbarack, Communications Officer de Tetra Pak explicó que "queremos contribuir en el combate de los índices de sobrepeso y sedentarismo infantil en Chile, por lo cual invitamos a los padres y a las escuelas del país a sumarse a esta campaña".

Acerca de Kidzania

El parque interactivo consta de tres turnos desplegados desde su hora de apertura hasta su hora de cierre, que van de 09:00 a.m. a 00:00 a.m. de lunes a sábado y de 10:00 a.m. a 21:00 p.m. el día domingo.

Cada uno se extiende durante cinco horas en los que los niños podrán disfrutar de sus más de 53 actividades, entre las que destacan las plazas de bomberos, clínica, centro de justicia, estudio de magia, academia de actuación, fábrica de chocolates y fábrica de helados entre otros.

La mejor sorpresa, especialmente para el bolsillo, es que Kidzania cuenta con un precio especial para las vacaciones de invierno, el que podrá ser aprovechado hasta el 8 de julio con una rebaja de hasta el 50% en el valor de las entradas.

Para más información sobre cómo llegar, precios y venta de tickets, visita el sitio web de Kidzania.