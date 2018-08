Conoce lo peligroso de dormir con los perros en tu cama

Quizás para muchos existen varias razones o motivos para que nuestros cachorros duerman con nosotros en la misma cama o en cualquier parte de nuestra habitación, sin embargo, quizás no te has preguntado ¿es bueno o malo hacer esto?, si no lo has hecho, nosotros aquí te contamos porqué los perros no pueden dormir en nuestras camas.

Problemas para la salud

Los perros albergan una gran cantidad de microorganismos que no se pueden ver. Como ejemplo, bacterias, hongos, polvo, etc. Cuando salen a la calle, husmean todo lo que se les aparece delante o hacen sus necesidades. Los ácaros del pelo o las partículas de piel pueden generar alergias a cualquier edad, y será más peligroso en el caso de personas alérgicas. También corres el riesgo de contraer alguna enfermedad provocada por un parásito (como las pulgas o las garrapatas).

Además, mientras duerme, el perro nos puede rasgar o arañar y provocar una infección en la herida. No está de más recordar que aquellos con sistema inmunitario debilitado, mujeres embarazadas, niños pequeños y personas mayores, son más propensos a sufrir enfermedades causadas por las mascotas si duermen con ellas en la cama.

Te puede interesar este contenido sobre los riegos de dormir con tus perros

Problemas en la conducta

Tal vez creas que le haces un bien dejándole subir a la cama, sin embargo, esto no es así. Aquellos perros que duermen con sus dueños pueden ser más agresivos, inseguros, ansiosos y deprimidos. Además, pueden querer marcar su territorio orinando en las sábanas.

No debes olvidar los problemas conyugales o familiares que puede acarrear tu decisión. La falta de intimidad o de espacio puede generar discusiones.

Puedes contraer alergias

En el caso de las personas que son más propensas a ser alérgicas, que su mascota duerma con ellos en la cama puede no ser la mejor idea. Es que nuestros amigos dejan pelos y caspa en la cama, sin mencionar los alérgenos que traen cuando andas por ahí, lo que puede causarte algunas noches en vela estornudando más de la cuenta.

No es muy higiénico

Los perros caminan por la calle, toman cosas del suelo y acumulan muchas bacterias de las que ni siquiera tienes idea, sin mencionar las pulgas y garrapatas que pueden contraer.

Puede ser útil para ti este contenido sobre perros

Te recomendamos leer:

Nueva Mujer Lo que ves cuando estás cerca de morir, según un estudio Científicamente, el estudio se conoce como “Experiencia de Revisión de la Vida”.