Oler un aroma que no está presente en la habitación puede ser señal de un problema, según un nuevo estudio

Imagina oliendo algo que no está allí. Ahora imagine si estos olores siempre estuvieron presentes, persistiendo en la vida cotidiana sin ninguna razón aparente. Un nuevo estudio habla sobre este fenómeno.

Estos "olores fantasmales" ocurren cuando alguien huele algo, pero no hay nada en el ambiente que corresponda a los olores desagradables. Aunque puede parecer una irritación menor, un problema persistente con los olores puede conllevar ciertos riesgos e indicar otros problemas de salud, según un nuevo estudio publicado en el Journal of the American Medical Association.

Aproximadamente una de cada 15 personas en el estudio olió olores fantasmas, según investigadores del Instituto Nacional de Sordera y Otros Trastornos de la Comunicación que analizaron los registros nacionales de encuestas de salud entre 2011 y 2014 de más de 7,400 personas mayores de 40 años.

¿Quién está más en riesgo?

Un hallazgo particularmente sorprendente en los miles de registros: aproximadamente el doble de mujeres que de hombres informaron olores fantasmales, especialmente los menores de 60 años.

Puede haber varias explicaciones. Investigaciones anteriores sugieren que las mujeres son generalmente mejores que los hombres para nombrar los olores, y las mujeres se ven afectadas con mayor frecuencia por los olores que las rodean. También pueden tener un mayor sentido del olfato y más probabilidades de informar un problema con los olores fantasmas, de acuerdo con investigaciones anteriores.

"La inflamación nasal crónica, el tabique nasal desviado, los pólipos nasales e incluso tener un resfriado fuerte pueden causar problemas con nuestro sentido del olfato", dijo el Dr. Benjamin S. Bleier, profesor asociado de otorrinolaringología y director de cirugía endoscópica de la base del cráneo de la Facultad de Medicina de Harvard. , le dijo a ABC News.

Otro factor sorprendente parece ser el estado socioeconómico. Los investigadores creen que las personas con un estatus socioeconómico más bajo pueden estar más expuestas a los contaminantes ambientales y las toxinas, o tienen condiciones de salud que contribuyen a los olores fantasmas, y los medicamentos que tratan esas condiciones de salud también podrían causar el fenómeno.

