¡Cuidado con las blusas de rayas! Estudio reveló que perjudican la salud

La ropa marinera nos alucina⛵⛵⚓ Y hoy os dejamos con esta felpa asimetrica marinera AMOUR❤ Esperamos que os guste🤗 #kodystreet #kody_store #albozapaterias #55sneakers #street #streetstyle #streetshop #urban #urbanstyle #urbanshop #instastyle #instastreetstyle #instaurbanstyle #instashop #instastreetshop #instaurbanshop #outfitoftheday #lookoftheday #teen #teenstyle #felpa #marinera #lookmarinero #short #amour #calzas #americansocks

A post shared by Kody Street☠ (@kodystreet) on Apr 18, 2018 at 1:44am PDT