5 errores que probablemente estás cometiendo en el desayuno

El desayuno, la primera comida del día es clave para la buena salud, así lo han dicho los expertos en repetidas oportunidades, quienes aseguran que la gente que desayuna normalmente pesa menos. Y los que se saltan la primera comida del día tienden a optar por alimentos altos en calorías en el almuerzo o en la cena.

Ahora bien, el tema no es solo desayunar, sino ingerir alimentos que verdaderamente sean saludables al organismo y brinden la energía adecuada para poder vivir un día exitoso.

Existen 5 errores comunes que pueden estar afectando tu desayuno y estos son:

Error 1: Desayuno para llevar

Decides no preparar la comida en casa, por el contrario comes algo rápido en la panadería y te lo comes por el camino mientras manejas, pensando que lo importante es desayunar. Pero atento, la manera de comer también es importante. El desayuno tiene que ser administrado de forma consciente. Los resultados del estudio precisan que caminar distrae al cerebro y por lo es probable consumir más calorías mientras nos movemos. Además, masticar los alimentos de manera inapropiada puede llevar a tener problemas digestivos.

Entonces la mejor solución es que, si no tienes tiempo para preparar un desayuno saludable en la mañana, es mejor prepararlo la noche anterior.

Error 2: Abundante carbohidrato

Si tu desayuno es alto en azúcar, el hambre volverá a ti en apenas una o dos horas. Esto se debe a que los picos de azúcar en sangre después de comer bajan de nuevo e igual de rápidamente. Además, estos alimentos son más fáciles de digerir porque el sistema digestivo no tiene que trabajar tan duramente. Así que, no es recomendable desayunar con un gran plato de cereal azucarado.

Las mejores opciones son los alimentos altos en fibra (como la avena, los productos integrales, las legumbres o las verduras) estos alimentos te harán sentir lleno durante más tiempo porque la fibra se queda en el estómago durante más tiempo y te lleva más digerirla. La fibra mantiene a los intestinos saludables, baja el riesgo de padecer diabetes y, según algunos estudios, puede incluso prevenir el cáncer de colon.

Error 3: Baja cantidad de proteína

.La proteína también juega un papel importante en la sensación de saciedad. Es un alimento ideal para cuidar los antojos entre comidas. Así que asegúrate de que tomas suficientes macronutrientes en el desayuno. Como una tortilla con pan integral, avena con yogur griego y fruta o tostadas integrales con mantequilla de frutos secos, plátano y chía.

Error 4: Se te olvida la grasa

Se acabaron los días en que tenías que comer productos light para llevar una dieta sana. Los alimentos altos en grasa deben ser una parte integral de tu dieta, igual que los carbohidratos y las proteínas. Es importante incluir grasas saludables en la comida más importante del día. Las mejores opciones son mantequillas de frutos secos, semillas, aguacates o yogur, además de ser ricos te mantendrán saciado.

Error 5: Comes muy poco

Un buen desayuno garantiza la energía necesaria para batallar el día, si escoges tomar una comida equilibrada, lo más probable es que sigas comiendo sano durante el resto del día. Debes comer al desayunar: de esta manera activarás el metabolismo y nada mejor que hacerlo con alimentos naturales. La buena alimentación de la mañana mantendrá a tu estómago libre de los rugidos.

Definitivamente el desayuno es sumamente importante, de ahí la necesidad de ingerir alimentos saludables y no olvidarse de tomarlo.

