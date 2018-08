Estudios revelan que la diabetes afecta la calidad de la esperma y la fertilidad

Tidak bisa kita pungkiri kalau kesehatan reproduksi adalah salah satu kunci kebahagiaan dalam berumah tangga. TS di sini pasti banyak yang sudah berumah tangga bukan?⠀ .⠀ Kemandulan kerap terjadi pula pada pria, meskipun dari aspek budaya, wanita sering kali tertuduh sebagai penyebab benih tak mampu bertumbuh dalam rahimnya. Padahal, keberhasilan hasil konsepsi dipegang sama rata, yaitu 50% oleh Pria dan 50% oleh wanita yang berpasangan seksual loh. ⠀ .⠀ Yang menjadi masalah, gangguan sperma pada pria ini seringkali tak bergejala klinis, dan baru diketahui setelah sepasang kekasih merasa gagal memiliki anak dalam beberapa waktu tertentu. Oleh karena itu, sangat disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi sebagai salah satu langkah konseling pra nikah untuk pernikahan yang bahagia.⠀ .⠀ Jika jumlah hitung sperma rendah : Oligospermia . Jika sperma malas atau kurang motil : Astenozoospermia . Jika bentuk sperma aneh/cacat : Teratozoospermia⠀ .⠀ #Sperm #Reproduksi #Pernikahan #Menikah #Koasspintar #Kedokteran #Dokter

A post shared by Dokter (@koasspintar) on Jul 29, 2018 at 2:36am PDT