Estos son los beneficios que tiene la acupuntura en la fertilidad

Muitas vezes os alunos ou pacientes me perguntam quantas agulhas são usadas durante o tratamento de acupuntura. E a resposta que dou sempre é a mesma. Depende!!!! Depende da queixa, depende da síndrome, depende do paciente, da idade, da condição física, e de muitos fatores. Existem tratamentos tos simples onde direcionamos o tratamento para apenas a queixa como dor no ombro; existem tratamentos pequenos onde visamos equilíbrar o paciente sem que tenha uma queixa aguda; existem tratamentos que além de equibrar precisamos eliminar as queixas; existem tratamentos complexos como no caso de recuperação de AVC (derrame) ou pacientes com um desequilíbrio energético grande e várias queixas. No caso acima foram colocadas 22 agulhas só para tratar problemas da coluna cervical. Por outro lado, alguns casos utilizo apenas cinco a seis agulhas em todo o corpo. #institutowilsonmarino #acupuntura #medicinatradicionalchinesa #mtc #dornacoluna #ventosa #moxabustao

