Claves para usar una faja postparto sin sufrir efectos secundarios

Muy buenos días Chicas 👩‍⚕️ Iniciando semana, mente positiva , actitud, trabajo y ganas de superación en cada aspecto de nuestras vidas . Les traigo este post porqué es una pregunta ❓ frecuente entre nuestras pacientes post parto o post cesárea . ❇️Tengan en cuenta : ✔️ Embarazo es un proceso fisiológico en donde todos los órganos experimentan cambios . ✔️ El útero aumenta de tamaño de forma muy significativa, ( pasa de medir 7 u 8 cm a albergar a un feto de 3 kg en promedio ) ✔️Poco a poco en los siguientes meses de la resolución, el organismo perderá el peso ( sí fue el adecuado ) ganado durante el embarazo . ✔️ Sí es un parto por vía vaginal no tendrán herida postoperatoria a nivel abdominal, esto facilita el uso de una faja pantaleta muy suave, que más que apretar recoja el vientre, recomendada incluso inmediatamente después del parto . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✴️Recuerden de tela muy suave, No se trata de moldear tú cuerpo apretandote sino de recoger un poco el tejido abdominal .✴️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔️ En post cesárea también se puede utilizar una faja muy suave, tomando en cuenta qué tendrán una herida con cura la primera semana, es más recomendada después del retiro de los puntos, para que no se produzca mayor húmedad en la zona . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ❇️Sin embargo hay pacientes que sientes alivio al dolor post operatorio al usar una faja pantaleta que recoja un poco su vientre .❇️ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ✔️Recomendada después de 3 días del post operatorio preferiblemente después del retiro de puntos . ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ Espero les sea de utilidad ésta información, y sí hay dudas no dejen de consultarme dejando un mensaje en comentarios 👇 #FajaPostOperatorio #FajaPostParto #Ginecologo #Obstetra #GinecologíaEstetica #Controlprenatal #ControlEmbarazo #SanCristobal #SanAntonio #VilladelRosarioCúcuta

A post shared by Dra. Brisman Medina 👧♀ (@ginecoarte) on Jun 18, 2018 at 4:37am PDT