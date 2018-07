¿Tu vagina hace ruido? Experta explica por qué

Te ha pasado que durante la intimidad con tu pareja se escuchan unos ruidos vaginales y quieres que el mundo se acabe porque cortó la nota de la pasión o simplemente te sonrojó, pues bien, calma que la situación no es nada del otro mundo, por el contrario es normal, pero se puede controlar su aparición según explica la ginecóloga Melisa Pereyra.

La experta asegura que los ruidos vaginales no son un problema. “La vagina es una cavidad hueca, que cuando ingresa aire y luego se elimina, o sus paredes se pegan y luego se despegan hace ruido. No son gases ni flatulencias. No tienen olor tampoco”.

¿Sabes qué la vagina hace ruido?

Después del sexo, o haciendo ejercicio, o hasta sentadas, algunas mujeres experimentan ruidos provenientes de su vagina que se producen por la entrada y salida de aire en la vagina, según explica la experta.

Ahora bien cuál es el momento de mayor predisposición a esta situación:

Durante el acto sexual hay posiciones que influyen en la entrada de aire y si durante el coito la entrada y salida del pene es total también provoca más entrada de aire. El sexo en el agua provoca ruidos vaginales.

Los movimientos durante el ejercicio pueden causar que el aire se quede atrapado. En específico el yoga puede provocar este tipo de ruidos.

En el embarazo, la menopausia, o luego de un parto el suelo pélvico puede debilitarse, lo que puede hacer a la mujer más propensa de estos ruidos vaginales.

Los prolapsos podrían provocar más entrada de aire y ruidos, pero no es un síntoma de prolapso.

Ahora bien si este tema te angustia, entonces la especialista precisa las siguientes acciones para disminuir la posibilidad de tener ruidos vaginales:

Si identificas la pose sexual que te provoca estos ruidos, evítala.

El uso de lubricantes previene su formación

Fortalecer el piso pelviano, los músculos del periné, ayuda muchísimo.

Son los famosos “Ejercicios de Kegel” (aprieta los músculos de esta zona como si quisieras contener la orina, durante 10 segundos, después relájalos por otros 10 segundos. Intenta con 15 repeticiones diarias)

Si notas una secreción anormal o estos ruidos se acompañan de mal olor, es aconsejable que consultes a tu médico.

Te recomendamos el video: