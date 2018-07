4 métodos anticonceptivos que no debes usar nunca

Si tienes relaciones sexuales y no quieres quedar embarazada y además quieres protegerte de alguna enfermedad de transmisión sexual, debes saber cuáles son los métodos anticonceptivos más eficaces pero sobre todo debes saber cuáles no lo son, para que bajo ninguna circunstancia los uses.

Aquí te decimos cuáles son los peores métodos según su efectividad para que no los uses ni por error

Sexo interrumpido

Un mecanismo simple pero vulnerable y poco recomendado es el sexo interrumpido. Siguiendo la lógica, cualquier individuo creería que mientras la eyaculación no se produzca dentro de la vagina, las posibilidades de quedar embarazada disminuyen.

Eso es cierto, pero para la ciencia médica ni siquiera está reconocido como un método anticonceptivo por las cifras tan dispares que arrojan los estudios debido a la cantidad de factores que intervienen en su éxito o fracaso: el autocontrol masculino para evitar eyacular dentro, el líquido preeyaculatorio, que se presenta con más frecuencia mientras mayor es la excitación, o el día del ciclo menstrual femenino.

Ogino-Knaus

Utilizar este método sin combinarlo con uno de barrera no es recomendable, puesto que la ovulación puede adelantarse o retardarse, abriendo la posibilidad de fecundación durante el tiempo de vida del óvulo y los espermatozoides. Su efectividad es menor al 85%.

El método consiste en que a través de un registro periódico de la duración del ciclo, se calcula el promedio de días y se parte de la premisa de evitar tener sexo los días más cercanos a la ovulación, entre el 8 y el 19. Los demás, antes y después del periodo más fértil se corre un riesgo menor a embarazarse.

Pastilla del día siguiente

El método que más daño hace al cuerpo es el de la pastilla de emergencia. Se trata de un coctel hormonal administrado en una o dos tabletas que se debe tomar dentro de las 48 horas siguientes de una relación no protegida. Al igual que las pastillas anticonceptivas, contiene una sustancia activa conocida como levonorgestrel, pero en una dosis mucho más alta.

La pastilla funciona aumentando la viscosidad del moco cervical para frenar el avance de los espermatozoides o bien, evitando la salida de los óvulos del ovario. Los efectos secundarios del aluvión de hormonas para el cuerpo crean un desequilibrio en el organismo y sólo debe utilizarse ante emergencias, menos de dos ocasiones al año.

Billings

Es un método que requiere de autoconocimiento total del organismo y mucha dedicación para tener éxito. Se basa en el monitoreo de la fertilidad a través de la inspección permanente de la vulva, con especial atención en las características de los fluidos vaginales que se presentan durante el periodo de ovulación.

Debido a la dificultad del seguimiento adecuado de los datos y la apariencia del moco cervical, se trata de un método poco recomendado.

