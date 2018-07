Te explicamos por qué debes evitar las relaciones sexuales durante la menstruación

El sexo es una necesidad y a quién no le gusta un encuentro íntimo con una pareja estable o casual, según los gustos de cada quien.

Pero es preciso recordar que, además de la pasión, las ganas, los orgasmos y las diferentes emociones que se viven durante la intimidad, Para tener Buen Sexo, debe ser seguro, así lo precisa la ginecóloga Melisa Pereyra Ginecóloga(@ginecoline).

¿Cómo reforzar la seguridad y la prevención a la hora de mantener relaciones sexuales? La doctora Pereyra presenta los siguientes consejos:

Selecciona lo mejor que puedas a tu pareja sexual, si algo no te gusta o no te convence, no lo hagas. Si estás actuando bajo presión, tu no debe ser rotundo.

Usa método de barrera: Preservativo de principio a fin! El acto sexual empieza con besos y roces, desde ahí debe estar puesto el preservativo. No uses doble preservativo, ¡no sirve! Tiene más riesgos de romperse.

Si durante el acto sexual el hombre pierde la erección o eyacula debe cambiarse el preservativo.

No mantengas relaciones sexuales durante la menstruación, aumenta el riesgo de infecciones.

Cuando termine el acto sexual es bueno que vayas al baño y orines, ayuda a arrastrar los microorganismos que hayan quedado dando vueltas.

Al terminar, limpia tu zona íntima, no te pongas la ropa interior húmeda.

Si eres mujer y mantienes relaciones sexuales con mujeres, puedes usar el campo de látex (se hace con el preservativo) para prevenir infecciones por roce y fluídos.

Si estás en un hotel evita los baños de inmersión y jacuzzis.

Es ideal que tengas en tu cartera unas toallitas higiénicas o toalla de mano y no utilizar objetos de casas ajenas.

Si notas flujo, ardor, picazón, lesiones en la vulva o vagina, dolor abdominal, ardor al orinar, sangrado durante la relación sexual, etc, consulta a un ginecólogo, no te automediques.

