Investigadores afirman haber descubierto la cura contra el SIDA

Investigadores de la Universidad de Hong Kong, aseguran haber descubierto un nuevo anticuerpo contra el virus causante del SIDA, y que podría significar la esperada cura para esta terrible enfermedad. Ellos han llamado a este hallazgo "una cura funcional", ya que puede funcionar tanto para el tratamiento como para la prevención, según los expresado por el líder del proyecto, Chen Zhiwei.

El término "cura funcional", se refiere a que este nuevo anticuerpo no elimina por completo el virus, pero logra que ya no sea detectado en el cuerpo. Los líderes de la investigación también aseguraron, que la única manera de que sea efectivo, es seguir aplicando las inyecciones correspondientes a este anticuerpo, de lo contrario no garantizan su efectividad.

El mundo entero sabe que el SIDA inhabilita el sistema inmunológico humano, lo que lo convierte es más vulnerable a infecciones y enfermedades. En China se han registrado unas 850 mil personas infectadas con esta enfermedad, según AIDS Data Hub. El problema epidémico en el país también representa un problema, sobre todo por el incremento en hombres que ejercen trabajo sexual sin ningún tipo de cuidados.

Con relación a la investigación, este hallazgo trae noticias muy alentadoras, porque el anticuerpo es capaz de tratar todas las variedades de VIH, según declaraciones de Chen.

Nuestro anticuerpo bioespecífico recientemente descubierto funciona para todos ellos, así que es una gran diferencia”.

Estos resultados y todo el trabajo realizado en la Universidad de Hong Kong fueron reseñados por el Journal of Clinical Investigation, una de las principales publicaciones de biomedicina a nivel mundial.

