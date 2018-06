Engordar depende más de la hora en la que comas y no la cantidad de comida

Si eres de las que vive haciendo dieta, contando las calorías de cada plato que se come para adelgazar o no engordar, deberías desde ahora enfocarte más en la hora en la que te sientas a comer y no en la cantidad.

Un nuevo estudio realizado por varios nutricionistas, señala que en horas de la tarde, la hormona de la saciedad llega a su nivel más bajo y eso eleva las ganas de comer y de picar dulces o comida grasosa.

Los investigadores concluyen que las personas con sobrepeso son más propensas a este mal.

Estas ganas de comer entre comidas deben ser evitadas, son las principales causantes de la subida de peso. Para ello, los autores indican llevar una dieta balanceada llena de proteína y frutos secos para que el organismo no sienta hambre a media tarde y el cuerpo lleve su dosis necesaria de energía.

Ramón de Cangas, doctor en biología molecular, explica "En 2013 se publicó 'Timing of food intake predicts weight loss effectiveness', un estudio encabezado por Marta Garaulet en el que hicieron que un grupo de participantes sometidos a dieta hipocalórica tomara la comida más rica en energía del día antes de las tres de la tarde y otro grupo, después. Los primeros adelgazaron casi dos kilos más, aunque sumaran las mismas calorías totales".

Desayuna a primera hora por la mañana y trata de no saltar ninguna comida, esto ayuda a controlar tu peso y no engordar.

