Conoce el LPG: tu mejor aliado contra la celulitis

Si has probado todo, y aún sientes que la celulitis te está ganando la batalla, no lo pienses más y atrétevete a probar el LPG. También conocido como Lipomassage, se encarga de drenar la grasa, mejorar la circulación y reducir el volumen de los brazos, espalda, abdomen, glúteos, caderas y muslos. Gracias a los masajes con rodillos, son capaces de reducir la retención de líquidos, ayudándote a modelar tu cuerpo y a reducir la celulitis, hasta eliminarla.

¿En qué consiste el LPG?

Su funcionamiento consiste en la utilización de un equipo compuesto por un cabezal de rodillos, que se desplazan por el cuerpo de quien recibe el tratamiento. La técnica combina tres movimientos: ondulado, en espiga y en forma de ocho. La combinación de movimientos permite al Lipomassage ofrecer mayor seguridad al momento de su aplicación, evitando, además, la roturas capilares y hematomas.

Se puede trabajar en todo el cuerpo o en zonas localizadas. En un principio, el tratamiento era aplicado con potencias muy elevadas, lo que producía flacidez en la piel. Sin embargo, con el paso de los años se ha ajustado, y la frecuencia se ha disminuido, manteniendo el beneficio a nivel linfático.

Tratamiento

– Se utiliza una malla personalizada. Ésta permite que el cabezal de la maquina se deslice con mayor facilidad. Ademas, asegura mayor privacidad e higiene.

– Se recomienda tomar suficiente agua para mantener y potenciar sus efectos.

– Hacer ejercicios y mantener una dieta equilibrada y saludable, permitirá mejorar el efecto.

– Se recomienda completar un ciclo de veinte sesiones de treinta minutos. Dos veces por semana es la rutina ideal. Los cambios empiezan a notarse después de la sexta sesión.

– Para mantener los resultados en el tiempo se recomienda fusionar el LPG con otros tratamientos contra la celulitis.

Contraindicaciones de LPG

Los expertos no recomiendan su aplicación si ademas de celulitis se tiene flacidez en la piel. En este caso, existen otros tratamientos como la mesoterapia o la carboxiterapia que son igual de eficaces y cumplen el mismo fin. En caso de tener mucha flacidez, se recomienda combinar los tratamientos estéticos con algo de ejercicio, o practicar algún deporte.

Lo mejor del LPG es que no tiene efectos secundarios, ya que el masaje no produce ningún tipo de reacción. Solo aporta beneficios para tu cuerpo y piel. Es por esto que los tratamiento estéticos poco invasivos son los más recomendados por los médicos expertos en el área. De esta manera, el cuerpo no se somete a sustancias que pueda rechazar, y puedan generar efectos secundarios más adelante.