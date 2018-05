En el mes de la Medición de la Presión Arterial te mostramos los 10 datos más importantes sobre la hipertensión

Durante el mes de mayo, se celebra el mes de la Medición de la Presión Arterial como parte de la campaña para promover esta actividad como rutina para conservar la salud.

Son miles de personas en el mundo las que desconocen que pueden padecer de hipertensión, para combatir esta condición el primer paso es la medición y control medico regular.

La hipertensión causa anualmente alrededor de 9.4 millones de muertes en el mundo, aquí te contamos 10 datos que quizás no sabes sobre este padecimiento:

1. La hipertensión es el aumento crónico de la presión arterial, no suele presentar síntomas y sus complicaciones incluyen los infartos al miocardio, hemorragia cerebral, trombosis cerebral, insuficiencia renal y en algunos casos ceguera.

2. El 45% de los ataques de corazón en el mundo son producto de la hipertensión, la tasa anual de muerte por este padecimiento es de alrededor de 9.4 millones de personas en el mundo.

3. 1 de cada 2 adultos sufre de hipertensión, esto representa 1.500 millones de personas alrededor del mundo.

4. Después de los 55 años las mujeres tienden a desarrollar la enfermedad, superando en numero a los hombres.

5. El 30% de las personas hipertensas son mayores de 18 años, 40% son mayores de 25 y el 50% son adultos entre 50 y 60 años de edad.

6. El 42% de las personas que padecen hipertensión no saben que la tienen.

7. Mas de 67% de las personas con esta enfermedad tienen antecedentes familiares con el mismo problema.

8. Sólo 33% de los pacientes con hipertensión reciben el tratamiento adecuado.

9. Disminuir el consumo de sal, hacer ejercicio, evitar el abuso de alcohol, refresco, tabaco y alimentarse balanceadamente es la mejor forma de prevenir al enfermedad.

10. Visitar al médico y realizar un chequeo reduce el riesgo de padecer de hipertensión.

