¡Atentas mujeres! Esto le podría suceder a tu cuerpo si dejas de tener sexo

Ya sea por cansancio, descuido o simplemente falta de ganas, las personas dejan a un lado su vida sexual y no le otorgan la importancia necesaria que esta tiene para la salud. El tener sexo trae como beneficios desde quemar calorías hasta cambiar por completo nuestro estado de ánimo.

En las mujeres, la falta de actividad sexual puede traer severas consecuencias.

Ginni Mansberg, médico general, dice “a veces las personas dejan de tener relaciones sexuales porque es incómodo y es posible que ni siquiera recuerden qué fue lo que las hizo incómodas en primer lugar”.

Los efectos que tiene en el cuerpo y organismo femenino son:

1. Pérdida de libido: la doctora Mansberg señala que la libido de las mujeres es mucho más compleja que la de los hombres, pues en esta valen más aspectos que solo el físico. También dice que las mujeres pueden experimentar falta de libido al estar por mucho tiempo con una sola pareja, a esto lo llama el síndrome del “zapato cómodo”

2. Pérdida de lubricación: al frenar la actividad sexual constante, la vagina tiende a encogerse y no lubrica de manera adecuada. “Esto se debe a que el estrógeno participa parcialmente en la lubricación y expansión de la vagina”, explica la doctora Mansberg, “las células que hacen el lubricante son cargadas por estrógeno se alinean en la vagina, se llama membrana mucosa, que es un revestimiento mucoso”.

3. Paredes vaginales adelgazadas: estas son un musculo y, aunque no se debilitan al deja de tener sexo, si se vuelven más delgadas. Un orgasmo es el encargado de ejercitar dichas paredes, al no tenerlos estas pierden fuerza. Si bien no es un gran problema, representa orgasmos menos intensos cuando se retome la actividad sexual.

4. Niveles altos de estrés: estudios han demostrado que el sexo es un gran aliado para borrar el estrés del cuerpo, por esto las mujeres que tiene una actividad sexual sana pueden estar más relajadas, “es difícil estar 100% seguro de esto”, dice la doctora.

