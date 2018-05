Te damos la receta perfecta para que puedas aplanar tu vientre en tiempo récord

Nuestro cuerpo esta en constante cambio y si lo sometemos a una mala alimentación, los cambios suelen ser más drásticos, porque empezamos a engordar sin compasión. Es decir, al tener una mala alimentación el cuerpo intenta redimir la situación, al almacenar energía donde se pueda para estar preparado para una emergencia.

Independientemente, de donde venga la grasa indeseada de nuestro cuerpo, debemos controlarlo lo más rápido posible, y de manera adecuada. Los ejercicios y una dieta balanceada ayudan a mejorar la salud y tu condición física. Tu cuerpo debe estar limpio para poder avanzar, es por esto que te dejamos una receta de bebida natural que te ayudará a mejorar tu condición. Los ingredientes de esta bebida, terminaran con la grasa de tu abdomen.

Ingredientes

1 cucharadita de ralladura de jengibre.

Un pepino.

Un vaso de agua.

3 ramas de perejil.

5 cm de pulpa de sábila.

½ limón.

Preparación

– Mezcla todos los ingredientes en licuadora, hasta lograr una bebida homogénea.

Consumo:

– Se recomienda poder ingerirla treinta minutos antes de ir a la cama.

Lo ideal es que los compuestos de la bebida trabajen y funcionen sin hacer ejercicios, es por esto que se recomienda tomarlo antes de dormir. Al consumirlo por la noche, amanecerás con mayor energía al dia siguiente. Si te ejercitas en la mañana, pueden ser la combinación perfecta para perder peso.

Consejos:

– No te privatices de los alimentos,

– Trata de comer sano

– Evita grandes cantidades de comida

– Toma mucha agua

– No comas antes de irte a dormir, por lo menos no una hora antes.

– El tomar una meta para ir más delgada a un evento o a una fecha puede serte de mucha motivación

– No inicies una dieta sola, en grupo podrías bajar de peso más rápido, esto son efectos psicológicos