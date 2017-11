Esta es la enfermedad que podría provocarle la ceguera a Álvaro Ballero Afecta principalmente a hombres en edades tempranas.

La semana recién pasada, el ex chico reality Álvaro Ballero habló sobre una enfermedad que aqueja su vista hace bastante tiempo, de la que no sabíamos nada. El ex "Protagonistas de la fama", contó en entrevista con La Cuarta, que sufre de queratocono, un trastorno que afecta la visión, y que puede provocar ceguera.

"Partió a los 25 años y es una enfermedad principalmente de hombres que te lleva a la ceguera. La córnea se va desgastando, en algunos casos se detiene y en otros avanza más", explicó.

Para conocer más sobre el tema, le preguntamos al médico oftalmólogo de la Clínica Puerta del Sol, especialista en retina, Octavio Burgos, de qué se trata. "El queratocono se manifiesta por un adelgazamiento en la capa anterior del ojo que es la que ve uno en el espejo. Es la capa transparente que se adelgaza y hace que uno vea mal".

El especialista explicó además, que es una enfermedad que principalmente se da por herencia y aparece a temprana edad, entre los 17 a 20 o 25 años.

El rostro de televisión contó además que actualmente tiene un 10% de visión en su ojo derecho y un 30% en su ojo izquierdo y que utiliza unos anteojos especiales para su condición. "Llegó un minuto en que no me daban la licencia de conducir, era frustrante, además que soy daltónico. Era complejo para trabajar porque duele la cabeza y ves todo borroso", relató.

Sobre los tratamientos, Burgos explica que hay una gama amplia de opciones dependiendo de la gravedad. "Van desde lentes de contacto, lentes de contacto especiales, cross linking que es como un barniz que uno aplica en la cornea y tratamientos con especies de anillos que van incrustados quirúrgicamente en la cornea que la afirman y le dan una curva más normal, por así decirlo".

Lo más importante asegura el experto es que si algún familiar presenta esta enfermedad, el resto de las personas con las que comparte lazo sanguíneo deben realizarse examen. "Si alguien sabe que tiene queratocono, sería bueno que se examine su familia, aunque en algunos casos puedan no presentarla, pero sí ser portadores de la enfermedad".

