7 alimentos básicos que tienes que comer para aumentar tus glúteos

Levantar los glúteos puede ser una de las tareas más difícil a la hora de hacer ejercicio. Seguramente te han aconsejado hacer miles de sentadillas o desplantes pero justo cuando sientes que hiciste el máximo esfuerzo, te das cuenta de que tu trasero está lejos de parecerse al de Jennifer López o Kylie Jenner. Tranquila que todo tiene solución (y no, no implica recurrir al bisturí)

Aunque no lo creas, tu alimentación es clave para aumentar los glúteos y mantenerlos firmes y de acuerdo con el Journal of the International Society of Sports Nutrition, existen ciertos alimentos que ayudan a crecer los músculos de esta zona y sin subir de peso.

Frutas y vegetales

Tu cuerpo necesita ciertas dosis de azúcar en tu torrente sanguíneo y nada mejor que la fruta para darle la cantidad necesaria y de forma natural. Elige comer plátanos, fresas, peras, aguacate y manzanas. Por su parte, las verduras son excelente fuente de proteína y agua así que elige papas, maíz, zanahorias y calabaza.

Legumbres

Son uno de los grupos de alimentos más nutritivos que existen. Son muy valiosas en las dietas sin carne por su gran aporte de proteínas. Así que en tu próxima salida al supermercado no olvides llevar lentejas, garbanzos, alubias y soya.

Huevo

El huevo contiene albumina, una proteína que ayuda a incrementar la masa muscular. Trata de comer sólo las claras o una sola yema.

Carne magra

La carne magra es rica en hierro, proteínas, calcio y fibra y fósforo, además de que posee bajas cantidades de grasas saturadas y de colesterol. Ésta la encuentras en el pollo (sin piel), pescado, ternera, pechuga de pavo y atún.

Frutos secos o semillas

Las nueces, cacahuates y almendras son ricos en grasas saludables por lo que te ayudarán a aumentar los glúteos. Sólo recuerda comer en cantidades pequeñas como colación o en algún platillo.

Carbohidratos

Opta por las pastas de trigo integral, pan de trigo, harina de avena. Este tipo de alimentos le darán forma y volumen a tu zona trasera. Estos funcionarán mejor si tienes una rutina intensa de ejercicios.

Pescados

El pescado es uno de los alimentos más saludables y versátiles de todos pero de preferencia debes optar por los azules como el atún, la sardina o el salmón. Este tipo de pescado es ricos en grasas, por lo que te llenarán de energía, mientras que sus proteínas serán usadas para formar tejidos que le darán volumen a tu trasero. .