Pierde peso con este ‘quemador de grasa’ natural Se trata de un té que en los últimos años ha cobrado popularidad.

Hace meses mi nutrióloga me recomendó beber té rojo. Una bebida de la cual conocía muy poco, pues en ese momento sólo sabía de la existencia del té negro y al verde, siendo el primero uno de mis favoritos.

Cuando me habló de sus propiedades y de lo bueno que era para acelerar el metabolismo, lo primero que pensé es que era difícil de conseguir, luego me aclaró que lo venden en cualquier supermercado, pero si quería mejores resultados, optara por uno de una tienda de productos orgánicos.

Otra de las cosas que dejó en claro es que si bien, puede ayudarte a quemar grasa, no hace milagros y no está indicado para todas las personas. Las embarazadas y las personas con problemas cardíacos y de sueño, no son candidatos para beberlos. Antes de comenzar a tomarlo consúltalo con tu médico.

Beneficios del té rojo

Estimula la digestión en comidas abundantes en grasa.

Disminuye niveles de lípidos en sangre, es decir colesterol LDL (colesterol malo) y triglicéridos.

Aumenta el colesterol bueno.

Beneficia el metabolismo hepático.

Estimula la secreción de sustancias digestivas.

Previene infecciones, ayuda a reforzar el sistema inmunológico.

Tiene un efecto depurativo en el organismo.

Mejora la circulación sanguínea.

Ayuda en el tratamiento para reducción de ácido úrico.

¿Cómo beberlo?

Puede tomarse como agua de tiempo, es decir, a lo largo del día. Tiene un sabor amargo, no deberías endulzarlo para que su efecto sea mayor, si te resulta muy complicado recurre a la stevia o miel de agave.

