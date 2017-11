Baja de peso con este simple ejercicio que evita comer de más Estudio de la American Psychological Association dice que a las mujeres les cuesta eliminar peso porque son más emocionales.

Es cierto que a las mujeres nos cuesta "dejar ir" cuando nos enojamos, a diferencia de ellos que pasan más rápido la página. Sería bueno cambiar esa actitud, porque un estudio publicado por la American Psychological Association reveló que a las mujeres les cuesta más bajar de peso porque tanta emoción acumulada provoca tensión corporal que hace subir la hormona que hace que nos de hambre: la ghrelina.

Como las mujeres están más en contacto con las emociones se podrían ver más afectadas ante situaciones de estrés, lo que produce que el cortisol circulante aumente, fomentando el sobrepeso de manera hormonal. Al tener esta conexión tan intensa con las emociones se da también que se sienten incómodas y recurren a la comida para “tapar” estas emociones, lo cual provocaría sobrepeso al comer en exceso.

Como las mujeres están más en contacto con las emociones se podrían ver más afectadas ante situaciones de estrés, lo que produce que el cortisol circulante aumente, fomentando el sobrepeso de manera hormonal. Al tener esta conexión tan intensa con las emociones, se da también que se sienten incómodas y recurren a la comida para “tapar” estas emociones, lo cual provocaría sobrepeso al comer en exceso.

Pero no todo está perdido. La nutricionista Valentina Arriagada, del Centro Inspira, enseña un simple ejercicio para parar a tiempo. “Es decir, antes de empezar a comer preguntarme ¿Por qué voy a comer? ¿Tengo hambre? Si no tengo hambre ¿Qué tengo? ¿Es ansiedad, es sueño? En el fondo identificar la emoción que me está llevando a comer. Una vez identificada la emoción, se sugiere evaluar de qué manera se podría atender a esa emoción, que no sea a través de la comida”, aconseja.

No te desanimes. Tener un peso adecuado es un tema de salud ¡y no hay mejor moda que llevar una sonrisa a todas partes!