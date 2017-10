5 bebidas que deberías dejar si estás tratando de bajar de peso Todas ellas contienen más calorías de las que necesitas en la dieta

Si estás tratando de bajar de peso, seguramente ya dejaste de comer muchos alimentos, como las hamburguesas o el pan. Pero, ¿qué hay de las bebidas? Además de los refrescos, ¿cuáles otras has eliminado de tu dieta?

De acuerdo con Katherine Tallmadge, nutrióloga registrada y autora de 'Diet Simple: 195 Mental Tricks, Substitutions, Habits & Inspirations', las calorías líquidas en casi cualquier forma (alcohol, jugos, refrescos), casi nunca son tomadas en cuenta, pero tienen un impacto enorme en el peso.

Por ello, desde tu primera taza de café o jugo matutino hasta el chocolate de la noche, aquí están las bebidas que debes dejar, o al menos beber con moderación, si estás tratando de bajar de peso.

Bebidas de café preparadas

Los frappes de sabores, moca o con leche de soya no son benéficos para la pérdida de peso. Pero eso no significa que tengas que renunciar a tu dósis de cafeína. Lo mejor es que bebas un café negro; si te gsta lo dulce, puedes ponerle un sobre de sustito de azúcar y un toque de leche entera.

Té helado

Casi todos los tés pre-endulzados y con hielo (de restaurante o botella) continen grandes cantidades de azúcar (cerca de 11 cucharaditas), por lo que beberlos es casi como consumir un refresco. Si en verdad te gustan lo mejor es que te prepares un té natural en casa y lo ingieras frío.

Jugos

Sí, durante años has escuchado que los jugos son buenos para la salud, pero cuando se trata de bajar de peso no es lo mismo. Por más naturales que sean, éstos contienen mucha azúcar y dado que el cuerpo la digiere muy rápido, es probable que beberlos te deje con el antojo de más carbohidratos.

Smoothies

No siempre los smoothies son buenos para las dietas. ¿Si tú no te comes cinco porciones de fruta al mismo tiempo, por qué debes beberlas? Para que estas bebidas sean saludables debes controlar las porciones. Lo mejor es: una de fruta, una taza de yogur griego y dos cucharadas de crema de cacahuate.

Bebidas energéticas

Si estás en buen camino con una alimentación sana, ejercicio y una buena dosis de sueño, no necesitas un golpe de energía líquida. La cafeína y el azúcar que contienen las bebidas energéticas no son ingredientes recomendados cuando estás tratando de bajar de peso. En general, es mejor evitarlas.