Prosopagnosia, la rara enfermedad que ataca a Brad Pitt y que pocos conocen Esta enfermedad le ha ganado críticas y malos comentarios

Detente un momento y piensa qué pasaría si no pudieras reconocer el rostro de una persona, sabes que tiene nariz, ojos, boca, pero no logras saber de quién se trata. A este padecimiento se le llama prosopagnosia.

Brad Pitt, uno de los galanes de Hollywood más populares, ha declarado en más de una ocasión padecer esta rara enfermedad causada por una lesión en el cerebro.

Dicha enfermedad le impide recordar los rostros de las personas y reconocerlas. Y no, no es porque sea un egocéntrico, sino que este padecimiento hace que reconozca partes de la cara, pero no logra identificar de quién se trata.

La prosopagnosia hace que una persona pueda ver los ojos, la nariz y la boca de la persona que tiene enfrente, pero no puede comprenderlo, no reconoce los gestos o emociones de las personas.

"Hay muchas personas que me odian porque creen que les falto el respeto"

Narró a Esquire que por un año cuestionaba a las personas de dónde las conocía, pero veía que se ofendían, empeorando la situación. Algunos llegaron a tacharlo de ególatra y vanidoso.