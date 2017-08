Jiftip The Diktip, el peligroso anticonceptivo que quiere sustituir al condón Se trata de un invento que podría no ser tan funcional como promete

En el mundo de los anticonceptivos hay muchas alternativas, ahora ha parecido una pegatina que se pone el meato urinario, el orificio por el que sale la orina y el semen, lo que impediría que el hombre expulse el semen durante la eyaculación.

Jiftip The Diktip

A través de su página web los creadores de este producto afirman que el hombre disfrutará más del acto sexual pues elimina el látex de los condones, uno de los argumentos que por mucho tiempo se ha relacionado con relaciones menos placenteras.

El semen no es expulsado como ocurre normalmente, se queda en la uretra y aunque afirman que no es molesto, el fluido no saldrá con la presión habitual al momento de retirar el parche.

La polémica comenzó porque no está avalado por ninguna autoridad sanitaria. A través de su página web apuntan que está hecho de poliuretano y que debe usarse un adhesivo con cada encuentro sexual.

Otro de sus puntos en contra es que no evita las enfermedades de transmisión sexual pues podría no evitar la salida de espermatozoides con la efectividad de los preservativos.

De acuerdo con los desarrolladores, colocarlo es muy sencillo. Se trata de limpiar la zona, poner el adhesivo, asegurarse que esté bien pegado y asegurarse de que esté bien pegado.