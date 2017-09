¿De qué rayos te quejas? Daniela Droz comparte su nueva columna en Daniela Te lo Cuenta Todo

Ayer (el jueves) acompañé al Goldo en su programa El Goldo y La Pelúa y tuve la oportunidad de escuchar la historia de Carlos, un hermano dominicano radicado en St. Thomas. Carlos es una de las miles de personas que vivieron la terrible experiencia de que el aterrador huracán Irma los dejara sin absolutamente nada. Carlos perdió su carro, no tiene agua, no tiene ropa, no tiene trabajo, no tiene comida. Anda con todos sus papeles encima esperando desesperadamente que alguien lo saque de allí para poder comenzar una nueva vida. Entonces yo escucho estas historias y me pregunto: ¿De qué rayos te quejas, de que no tienes luz?, ¿o una planta eléctrica?, ¿o de que no tienes señal?

No solo debemos agradecer que tenemos vida, sino que tenemos OPCIONES, mil opciones, cosa que nuestros hermanos en otras islas NO TIENEN. Su única opción es esperar, aguantar, sobrevivir con la esperanza de que pronto saldrán de esa isla para poder comenzar una nueva vida.

No nos quejemos más por boberías. No perdamos tiempo. No desperdiciemos energías agrandando situaciones que tienen solución.

Valoremos cada instante. Trabajemos duro y sigamos hacia adelante porque hay mucho que hacer por nuestro país. En Puerto Rico, estamos viviendo tiempos tal vez complicados, porque estamos acostumbrados a otra cosa, a no pasar tanto trabajo o dificultades, tal vez. Pero debemos reconocer que el mundo cambia constantemente y que cada día la naturaleza grita más y reclama lo que le pertenece, que no solo aquí estamos viviendo cambios, sino que es algo que está ocurriendo mundialmente. Hagamos nuestra parte. Lo que nos toca. Somos un país con un corazón enorme. Vamos a levantar a Puerto Rico. Demos la mano al que lo necesita en la medida que podamos. Valoremos TODO lo que tenemos y lo que no, porque todo llega en su tiempo perfecto. Declaro que mi país es y seguirá siendo la Isla del Encanto. La vida es muy corta como para andar en la “quejadera”. No lo olvides.

