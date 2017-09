Solidaridad Daniela Droz nos habla sobre la importancia de la empatía hacia el prójimo

Adhesión o apoyo incondicional a causas o intereses ajenos, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles.

Lo más que me gusta de la definición de esta palabra es la parte que dice “apoyo incondicional a causas o intereses ajenos”, es decir, que no tiene que ver conmigo ni con mis propios intereses. Qué difícil es alejarnos de eso, ¿verdad? Me refiero a no pensar solo en nosotros y en nuestras situaciones por algún tiempo o momento.Vivimos en un mundo que va muy rápido, donde la mayoría vela por sus propios intereses. ¿Alguna vez has probado lo que se siente dejar de hablar solo de tus situaciones y problemas para hablar de las situaciones de otro? , ¿celebrar el éxito de otro? , ¿escuchar el dolor de los demás y apoyarlos de la manera que te dicte tu corazón?, ¿sacar tiempo para llevar, buscar o visitar a alguien que necesite sentirse apoyado en alguna situación difícil?

Muchas veces se nos olvida ser “solidarios” con aquellos que decimos amar, imagínate si se trata de gente que no conocemos. Sabemos que con solo apoyar una causa no cambiaremos el mundo, pero si lo hacemos, estaremos cambiando nuestra manera de ver al mundo, y eso es un paso gigante para poder ser feliz y continuar esta maravillosa aventura de la vida.

En estos días, todos hablan de la tragedia que están viviendo en Texas, donde hay una comunidad muy grande de boricuas. Creo que eso nos hace sentirnos cerca de ese dolor, pero al igual que ellos, son muchos los que atraviesan situaciones difíciles y dolorosas alrededor de todo el mundo, también aquí en nuestro país, que me parece que es algo que olvidamos a veces. Miremos a nuestro alrededor y evaluemos nuestro entorno, porque no se trata de echarte encima las situaciones de los demás, se trata de ser compasivos, de ser SOLIDARIOS y ver de qué manera (que NO siempre es económicamente hablando) podemos aportar a sanar, aliviar la carga o el proceso por el que esté atravesando algún familiar o desconocido.

Inténtalo, pues cuando damos por gracia lo que por gracia hemos recibido… ahí es que llega la verdadera bendición. Nunca te canses de hacer el bien. #AlegríayBombaeehh

Si deseas aportar a la Cruz Roja Americana con la situación que viven nuestros hermanos en Texas, aquí te dejo el enlace: https://www.redcross.org/donate/hurricane-harvey.

La autora es propietaria de la academia Drama@DanielaDroz, un centro de talleres de actuación dedicado a desarrollar habilidades y destrezas en el campo de las bellas artes. Información en Facebook: @dramadanieladroz; Web: www.danieladroz.com; Instagram: drama@danieladroz y dramadanieladroz, y Twitter: @DanielaDroz.